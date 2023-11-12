«Спартак» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги

Сегодня, 12 ноября, прошла встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

В самом начале первого тайма, на четвёртой минуте, Михаил Игнатов открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. Вскоре, на 15-й минуте, Квинси Промес удвоил преимущество красно-белых. Во втором тайме, на 78-й минуте, в ворота «Спартака» после игры рукой Руслана Литвинова был назначен пенальти. Игрок «Ростова» Максим Осипенко уверенно реализовал 11-метровый удар, отыграв один мяч. Гол Осипенко так и остался последним в данной встрече, результат матча — победа «Спартака» со счётом 2:1.

После данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.