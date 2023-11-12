Российская Премьер-Лига: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица
Сегодня, 12 ноября, матчем «Спартак» — «Ростов» (2:1) завершился 15-й тур и первый круг Российской Премьер-Лиги.
Все результаты матчей 15-го тура РПЛ:
«Крылья Советов» — «Урал» — 3:1;
«Факел» — ЦСКА — 1:1;
«Локомотив» — «Ахмат» — 2:1;
«Зенит» — «Краснодар» — 1:1;
«Пари Нижний Новгород» — «Балтика» — 0:0;
«Динамо» — «Оренбург» — 2:0;
«Сочи» — «Рубин» — 0:2;
«Спартак» — «Ростов» — 2:1.
По итогам 15 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). В зоне вылета находится грозненский «Ахмат» (12 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).
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