Российская Премьер-Лига: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 12 ноября, матчем «Спартак» — «Ростов» (2:1) завершился 15-й тур и первый круг Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 15-го тура РПЛ:

«Крылья Советов» — «Урал» — 3:1;

«Факел» — ЦСКА — 1:1;

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:1;

«Зенит» — «Краснодар» — 1:1;

«Пари Нижний Новгород» — «Балтика» — 0:0;

«Динамо» — «Оренбург» — 2:0;

«Сочи» — «Рубин» — 0:2;

«Спартак» — «Ростов» — 2:1.

По итогам 15 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). В зоне вылета находится грозненский «Ахмат» (12 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).