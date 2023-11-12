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«Лацио» и «Рома» не смогли выявить победителя в римском дерби

«Лацио» и «Рома» не смогли выявить победителя в римском дерби
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Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встречались римские «Лацио» и «Рома». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. За 90 минут встречи обоими клубами было нанесено всего три удара в створ ворот.

После 12 сыгранных туров в активе «Лацио» стало 17 очков. Подопечные Маурицио Сарри занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» набрала 18 очков и расположилась на седьмой строчке Серии А.

Италия - Серия А . 12-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 0
Рома
Рим
Комментарии
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