Глушаков: еще хочу играть, тем более когда такие футболисты на поле

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своём будущем в качестве профессионального футболиста.

«Чего говорить о моей карьере? Время покажет. Конечно, я ещё хочу играть. Когда такие футболисты играют, надо играть (смеётся). Возможно, с кем-то поеду на сбор. Это команда из РПЛ», — передает слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, у Глушакова действующий контракт с командой из ЛЕОН Второй Лиги, костромским «Спартаком», который будет актуален до конца сезона-2023/2024. Но во время зимней паузы, согласно договорённостям, он может перейти в другую команду, если будет желание и интерес. В РПЛ Денис выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».