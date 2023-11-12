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«Спартак» подарил футболку Хабибу Нурмагомедову с номером 29-0

«Спартак» подарил футболку Хабибу Нурмагомедову с номером 29-0
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Московский «Спартак» подарил футболку с номером 29-0 непобеждённому экс-чемпиону абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

«Сегодня «Спартак» на матче поддерживал Хабиб Нурмагомедов!

Вручили Хабибу футболку красно-белых с номером 29-0 в честь серии его побед в боях ММА.

Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе!» — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале «Спартака»

Нурмагомедов пришёл поддержать красно-белую команду в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). А после игры «Спартак» вручил бойцу футболку с номером 29-0.

Напомним, после данного матча красно-белые поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 15 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

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