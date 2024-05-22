Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шишкин: потенциал по очкам позволял «Спартаку» бороться за медали

Шишкин: потенциал по очкам позволял «Спартаку» бороться за медали
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от игры красно-белых на финише сезона и отметил, что потенциал команды позволял бороться за медали.

«Спартак» закончит сезон на четвёртом или на пятом месте, и сейчас часто вспоминаются те матчи, где они по глупости теряли очки, допускали ошибки. Сейчас этих очков как раз и не хватает для места в тройке, потому что плотность наверху такая, что там реально каждое очко на вес золота. Уже, к сожалению, ничего не отмотаешь назад, осталась одна игра, но, повторюсь, потенциал по очкам позволял бороться за медали», – приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, 19 мая завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:1. После 29 туров чемпионата России по футболу «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Шишкин: честно говоря, не завидую Станковичу. Но он должен понимать, куда идёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android