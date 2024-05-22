Шишкин: потенциал по очкам позволял «Спартаку» бороться за медали

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от игры красно-белых на финише сезона и отметил, что потенциал команды позволял бороться за медали.

«Спартак» закончит сезон на четвёртом или на пятом месте, и сейчас часто вспоминаются те матчи, где они по глупости теряли очки, допускали ошибки. Сейчас этих очков как раз и не хватает для места в тройке, потому что плотность наверху такая, что там реально каждое очко на вес золота. Уже, к сожалению, ничего не отмотаешь назад, осталась одна игра, но, повторюсь, потенциал по очкам позволял бороться за медали», – приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, 19 мая завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:1. После 29 туров чемпионата России по футболу «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.