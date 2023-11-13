Белорусская федерация футбола ведёт переговоры с РФС о проведении матча со сборной России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал, что с Российским футбольным союзом (РФС) ведутся переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Беларуси и России.

«Сейчас ведутся переговоры о проведении товарищеского матча мужских сборных России и Беларуси непосредственно с РФС, согласовываем сроки, смотрим, скажем так, в свои возможности. Также мы пока не знаем свой календарь на матчи Лиги наций, от этого будем тоже отталкиваться. Пока предварительной договорённости нет, есть только обсуждение. Предварительную договорённость я расцениваю так: когда мы обменяемся официальными письмами, согласуем, зарезервируем некое окно. Но пока этого нет.

Безусловно, нам было бы интересно провести такой матч. Сборная России является хорошей и сильной командой. Проверить свои силы и ближайший резерв, в чём является суть товарищеских матчей, мы в этом заинтересованы. Конечно, для нас принципиально провести товарищеский матч в Минске. Но в том числе рассматриваем и возможность проведения игры на территории России. Но при этом, безусловно, будем все шаги согласовывать в том числе с УЕФА, для нас это важно на сегодняшний день», — приводит слова Василевича ТАСС.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.