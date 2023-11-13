Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Наполи» сегодня должен объявить об отставке Руди Гарсии

Романо: «Наполи» сегодня должен объявить об отставке Руди Гарсии
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия покинет свой пост.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, неаполитанский клуб сегодня объявит об отставке французского специалиста.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. В данный момент «партенопейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков за восемь туров. В воскресенье, 8 октября, команда в родных стенах проиграла «Фиорентине» (1:3).

Руди Гарсия ранее тренировал французские «Сент‑Этьен», «Дижон», «Лилль», «Марсель» и «Лион», итальянскую «Рому», а также саудовский «Аль-Наср».

Руди Гарсия привёл «Лилль» к победе в чемпионате Франции и завоеванию Кубка страны в сезоне-2010/2011. Также он выходил с «Марселем» в финал Лиги Европы.

Материалы по теме
Президент «Наполи» Де Лаурентис в ближайшее время уволит Гарсию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android