Романо: «Наполи» сегодня должен объявить об отставке Руди Гарсии

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия покинет свой пост.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, неаполитанский клуб сегодня объявит об отставке французского специалиста.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. В данный момент «партенопейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков за восемь туров. В воскресенье, 8 октября, команда в родных стенах проиграла «Фиорентине» (1:3).

Руди Гарсия ранее тренировал французские «Сент‑Этьен», «Дижон», «Лилль», «Марсель» и «Лион», итальянскую «Рому», а также саудовский «Аль-Наср».

Руди Гарсия привёл «Лилль» к победе в чемпионате Франции и завоеванию Кубка страны в сезоне-2010/2011. Также он выходил с «Марселем» в финал Лиги Европы.