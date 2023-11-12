Президент «Наполи» Де Лаурентис в ближайшее время уволит Гарсию

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в ближайшее время уволит главного тренера команды Руди Гарсию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Президент неаполитанцев был в ярости во время и после матча с «Эмполи» (0:1). Именно поэтому Гарсия в скором времени будет уволен и на данный момент происходит выбор нового главного тренера.

В перерыве матча 12-го тура итальянской Серии А Де Лаурентис спустился в раздевалку своей команды, где, минуя тренера, поговорил с игроками, однако это не помогло.

Пока точно не ясно, кто будет новым главным тренером «Наполи», так как среди списка имён мелькают Антонио Конте, Фабио Каннаваро, Игор Тудор и Вальтер Маццарри. Единственное, что известно, это то, что Руди Гарсия точно не будет присутствовать на тренировке команды уже в ближайшую среду.