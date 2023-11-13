Гранит Джака — о матче с «Унионом»: мы были уязвимы в обороне, это надо признать

Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался о победе над «Унион» Берлин (4:0) в матче 11 тура чемпионата Германии.
«Мы много контролировали игру, прессинговали, были великолепны в контрпрессинге, выиграли много владения мячом и облегчили себе жизнь. Это была заслуженная победа.
Мы были очень компактны — даже без мяча. У нас отличный контрпрессинг, мы мало пропускаем. Это помогает сильной атаке, которая пользуется свободой на последних 30 метрах и о качестве которой говорить не приходится. Вы видите это каждые выходные.
«Конечно, мы были уязвимы в обороне при игре с мячом. Это надо признать. В нападении мы не так уж плохи, а в защите нам еще нужно совершенствоваться», — приводит слова Джаки Kicker.
После 11 туров «Байер» лидирует в Бундеслиге с 31 очком. Второе место занимает «Бавария» (29 очков).
- 13 ноября 2023
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