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В «Оренбурге» рассказали, где команда проведёт зимние сборы

В «Оренбурге» рассказали, где команда проведёт зимние сборы
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, где команда проведёт зимнее сборы.

«Три сбора пройдут в Турции. 10 января собираемся в Москве — медосмотр, и улетаем», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Накануне оренбуржцы встречались с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» и уступили 0:2. В следующем матче «Оренбург» сыграет с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится 26 ноября и начнётся в 12:00 по московскому времени. В декабре оренбуржцы проведут две выездные встречи — с «Краснодаром» и «Сочи». Лучшим бомбардиром «Оренбурга» является Дмитрий Воробьёв, на счету нападающего пять голов.

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