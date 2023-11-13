Игрок «Оренбурга» Обухов: после матча Личка зашёл в раздевалку и пожелал удачи

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что бывший главный тренер оренбуржцев Марцел Личка заходил в раздевалку к команде после игры с «Динамо» (0:2).

«Не получилось забить. У нас был хороший момент в начале второго тайма — выход один на один. Если бы забили, думаю, что игра бы по-другому сложилась.

Особенные чувства матчи против Лички вызывают до или после. Во время игры вообще об этом не думаешь. Конечно, общались до игры, а после зашёл к нам в раздевалку и пожелал удачи. Мы с ним в хороших отношениях», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Марцел Личка работал в «Оренбурге» с 2020 по 2023 год. Минувшим летом чешский специалист возглавил московское «Динамо».