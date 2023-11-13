Тульский «Арсенал» на выезде разгромил «Сокол»

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Арсенал» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Гости открыли счёт уже на второй минуте — отличился полузащитник Ишхан Гелоян. Ещё до перерыва тульский клуб увеличил преимущество в счёте. Забитым мячом отметился Артём Суханов. На 54-й минуте Джонатан Окоронкво установил окончательный счёт — 3:0 в пользу гостей.

После данного матча «Арсенал» занимает шестое место в таблице Первой лиги, набрав 29 очков в 18 матчах. «Сокол», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в своём активе 19 очков.