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Тульский «Арсенал» на выезде разгромил «Сокол»

Тульский «Арсенал» на выезде разгромил «Сокол»
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Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Арсенал» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Гости открыли счёт уже на второй минуте — отличился полузащитник Ишхан Гелоян. Ещё до перерыва тульский клуб увеличил преимущество в счёте. Забитым мячом отметился Артём Суханов. На 54-й минуте Джонатан Окоронкво установил окончательный счёт — 3:0 в пользу гостей.

После данного матча «Арсенал» занимает шестое место в таблице Первой лиги, набрав 29 очков в 18 матчах. «Сокол», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в своём активе 19 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
13 ноября 2023, понедельник. 18:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 3
Арсенал
Тула
0:1 Гелоян – 2'     0:2 Суханов – 45+1'     0:3 Окоронкво – 54'    
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