Тульский «Арсенал» на выезде разгромил «Сокол»

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Арсенал» одержал разгромную победу со счётом 3:0.
Гости открыли счёт уже на второй минуте — отличился полузащитник Ишхан Гелоян. Ещё до перерыва тульский клуб увеличил преимущество в счёте. Забитым мячом отметился Артём Суханов. На 54-й минуте Джонатан Окоронкво установил окончательный счёт — 3:0 в пользу гостей.
После данного матча «Арсенал» занимает шестое место в таблице Первой лиги, набрав 29 очков в 18 матчах. «Сокол», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в своём активе 19 очков.
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