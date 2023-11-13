Обольский рассказал, как оказался в «Ибице», и раскрыл примерные зарплаты лиги

Российский нападающий футбольного клуба «Ибица» Николай Обольский рассказал, как попал в испанскую команду, а также высказался об уровне заработной платы в лиге.

«У меня заканчивался контракт с «Леоном», и единственное, что меня интересовало, — это хороший проект с амбициями, хорошими игроками и большими задачами. «Ибица» вышла на меня, написали мне лично. У меня было много разных вариантов, многие клубы этой лиги интересовались, и я посчитал, что «Ибица» — самый подходящий вариант для меня.

Зарплата? Если бы я оставался в «Леоне», мог бы зарабатывать больше, чем здесь. «Леон» делал хорошее предложение, чтобы сохранить меня. Здесь хорошие зарплаты, которые позволяют тебе жить и ни о чём не думать. Больше ли пяти тысяч евро? Думаю, немного больше. Это хорошие деньги для нашей лиги, и их надо заслужить», — сказал Обольский в интервью на YouTube-канале NOBEL.

В текущем сезоне Обольский провёл за «Ибицу» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 350 тыс.