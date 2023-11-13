Советник владельца «Ибицы» Боррьелло высказался о российском игроке команды Обольском

Советник владельца испанской «Ибицы» Марко Боррьелло высказался о российском игроке команды Николае Обольском.

«Мне кажется, у Обольского есть всё необходимое. Он быстрый, техника на высоком уровне, и у него есть цель – показать себя. Думаю, он забьёт в этом сезоне 15 голов, если не 20. Если будет играть так же, то забьёт. У него есть все качества для того, чтобы играть лигой выше. На мой взгляд, он сильно превосходит нашу лигу и у него может быть отличное будущее», — сказал Боррьелло в выпуске YouTube-канала Nobel.

«Ибица» находится в третьем по силе дивизионе Испании, где команда после 12 сыгранных матчей в лиге располагается на втором месте с 27 очками. Обольский в нынешнем сезоне сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и двумя голевыми передачами.