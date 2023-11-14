Эритрея снялась с отбора ЧМ-2026 из-за опасения, что игроки не будут возвращаться в страну

Национальная команда Эритреи отказалась от участия в квалификации ЧМ-2026 из-за опасений, что игроки сбегут, сообщает The Guardian.

По данным источника, игроки готовились к первым двум играм отбора в течение трёх месяцев, однако в конце октября им сообщили, что они не будут принимать участие в турнире.

Основная причина заключается в том, чтобы помешать футболистам воспользоваться выездными играми сборной, чтобы сбежать и попросить политического убежища.

Некоторые представители Национальной федерации футбола Эритреи пытались убедить министерство спорта и культуры дать команде разрешение участвовать в турнире, но им было отказано.

Отметим, национальная команда Эритреи не принимает участие в международных матчах с 2020 года.