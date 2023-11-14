Алонсо: 35 часов добирался в «Краснодар» из сборной! Никогда в жизни столько не ездил

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о главной проблеме, с которой столкнулся в России.

«Никогда в жизни столько не ездил! Бразилия — тоже большая страна, и мы много перемещались, но там перелёты не превышали одного-полутора часов. Здесь же из-за закрытия аэропорта в Краснодаре нам приходится совершать долгие переезды.

Это очень тяжело. Для понимания мой личный пример. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально.

Считайте рейсы: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. В сумме я потратил 34-35 часов на дорогу. Получается, из Парагвая я выехал в среду, а к команде присоединился в пятницу. В субботу у нас была игра с «Балтикой» в гостях, а в воскресенье — 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Алонсо сыграл 21 матч и отметился одной голевой передачей.