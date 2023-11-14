Источник: «Зенит» предложил за Артура € 12 млн, «Палмейрас» требует не меньше € 20 млн

Фланговый нападающий «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах 25-летнего бразильца заинтересован «Зенит», сообщает интернет-портал EGool, ссылаясь на информацию журналиста Хорхе Никола.

Согласно сведениям источника, «Зенит» предложил за Артура € 12 млн, но «Палмейрас» ответил отказом, выдвинув встречное предложение — € 20 млн и клуб отпустит своего футболиста в Россию.

Отмечается, что футболист хочет остаться в «Палмейрасе» и бороться за место в стартовом составе, из которого он в последнее время выпадает.

В нынешнем сезоне Артур провёл 55 матчей за «Палмейрас», отметившись в них 13 голами и тремя результативными передачами. Преимущественно он выступает на позиции правого вингера. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.