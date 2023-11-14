Андрей Чернышов: Кержаков проработал даже дольше отведённого времени в Сербии

Экс-наставник сербской команды «Раднички» Андрей Чернышов поделился мнением об увольнении Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы, о котором стало известно вчера, 13 ноября.

«Я говорил перед тем, как назначили Кержакова в Сербии, что там очень сложно работать. В клубе, где долго ждать не будут, если отрицательные результаты. Думаю, Александр даже проработал дольше отведённого времени. Был период, когда проиграли три матча подряд, но решили видно дать ему время. Сейчас после неудач в Кубке и чемпионате руководство клуба не стало ждать, что будет дальше, если Кержаков останется на посту главного тренера.

В Сербии очень быстро меняют тренеров. Я с этим хорошо знаком. Могут после двух-трёх игр уволить и взять другого тренера. Очень сложно. Только результат может быть ответом на всё, а когда его нет, то уже ничего сказать в свою защиту не сможешь. Мы же не знаем других вещей, как строился тренировочный процесс, какие взаимоотношения были в команде. Насколько я знаю, они неплохо укрепились, пришли опытные игроки. Задачи озвучивались серьёзные — попасть в первую восьмёрку. Анализ общий картины дал руководству возможность расстаться с Кержаковым. Неприятно, конечно, когда российского тренера увольняют. Нас не так много, кто работает за границей. Хотелось бы, чтобы мы давали положительные результаты», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.