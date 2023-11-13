Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы

Российский тренер Александр Кержаков покинул пост главного тренера сербского клуба «Спартак» из Суботицы. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в соцсетях.

«Александр Кержаков больше не является тренером клуба «Спартак» Суботица. На состоявшейся сегодня встрече футбольный клуб «Спартак» и тренер Александр Кержаков расторгли договор и расстались в дружеском тоне, чтобы найти выход из кризиса. Изменение в тренерском штабе в данный момент будет лучшим решением для клуба. «Спартак» благодарит Александра Кержакова за сотрудничество», — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

Президент клуба Никола Симович также выступил по этому поводу:

«Футбольный клуб «Спартак» Суботица и тренер команды Александр Кержаков расторгли контракт по обоюдному соглашению. В последних матчах команда впала в кризис, из которого не могла выбраться, результаты становились хуже. Александр — великий человек и тренер, я хочу лично поблагодарить его за всё, что он сделал. Все в клубе были ради сотрудничеству с легендой футбола, и нам жаль, что сотрудничество не продлилось дольше. Удачи ему в будущем», — приводит слова Симовича пресс-служба клуба.

Напомним, «Спартак» Суботица идёт на 11-м месте в чемпионате Сербии. У команды всего одна победа в семи последних матчах. Российский специалист возглавил «Спартак» 17 июня.