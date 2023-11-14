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Тренер «Родины» Артига: Абаскаль добился своих целей, не являясь звездой футбола

Тренер «Родины» Артига: Абаскаль добился своих целей, не являясь звездой футбола
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Главный тренер «Родины», испанский специалист Франк Артига высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я лично с ним не знаком, но могу сказать, что он для меня пример. Он добился своих целей, не являясь звездой футбола. Тем из нас, кто не был профессиональными топ-футболистами, намного тяжелее на тренерском пути. Это правда. Он многим пожертвовал, скитался по странам, тренировал в академиях, тренировал небольшие команды и т.д. То, чего он достиг, – пример для меня. Было бы здорово встретиться в плей-офф Кубка со «Спартаком» и познакомиться с Абаскалем», — приводит слова Артиги Metaratings.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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