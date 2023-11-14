Тренер «Родины» Артига: для населения России такое количество футболистов – это мало

Главный тренер «Родины», испанский специалист Франк Артига считает, что в России должно быть больше профессиональных футболистов.

«Согласен ли я с мнением, что в России не так много футболистов? Я не знаю, какие официальные данные по лицензированным футболистам в России. Но если, например, мы сравним население Испании и России, то тут по идее должно быть гораздо больше футболистов, но это не так. В Испании намного больше футболистов, гораздо больше категорий, гораздо больше команд, чем здесь.

Дело в том, что в Испании видом спорта номер один является футбол. Также одним из ведущих можно назвать баскетбол. А Россия – чемпион по зимним видам спорта. Климатические различия также оказывают влияние. У вас хоккей, может быть, вид спорта номер один. Даже если это не так, то в любом случае в России больше разнообразия в спорте, чем в Испании. Но всё равно для населения этой страны такое количество футболистов – очень мало. Это факт», — приводит слова Артиги Metaratings.