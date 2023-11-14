Хавбек «Факела» Мендель: сейчас мы не ломаем игру соперника, а выстраиваем свою

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель высказался об успехах своей команды в последних матчах.

«В октябре «Факел» набрал 10 очков в РПЛ. В чём причина такого преображения? Давайте говорить про конкретные матчи. «Сочи», мне кажется, не был готов к такому прессингу с нашей стороны. С «Оренбургом» в какой-то степени фортуна вернула нам должок за матчи с «Ростовом», «Локомотивом», «Рубином». «Спартак», возможно, после разминки так огорчился из-за состояния поля, что уже не смог по-настоящему настроиться на игру. А можно и иначе сказать – мы в каждом матче находили некое «противоядие» к каждому сопернику. Пусть так продолжается и дальше.

В прошлом году мы постоянно оступались в играх с конкурентами. Это психология! Тогда нас потрясывало, а сейчас мы уже обладаем важным опытом. Мы теперь знаем, как решать задачу. И не столько ломаем игру соперника, сколько выстраиваем свою. Это круто! Нам говорят, что мы достойны Премьер-лиги, нас призывают играть в футбол, кайфовать и радовать болельщиков. Мы верим в себя, это главное. И я без лукавства скажу – не сомневаюсь, у клуба всё будет хорошо», — приводит слова Менделя пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, «Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету воронежской команды 19 очков в 15 играх. Следующий матч в рамках РПЛ команда Ташуева сыграет с «Рубином» в гостях, 26 ноября.