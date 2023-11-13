Ташуев — о 10-м месте «Факела»: нам нельзя успокаиваться, надо подниматься как можно выше

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвёл итоги первой половины Российской Премьер-Лиги для своей команды.

«Победы, конечно же, всегда вселяют уверенность. И турнирная ситуация тоже. Но, опять-таки, мы стараемся много работать над ментальностью. Говорим о том, что надо ставить другие цели, подниматься как можно выше. Если задана определённая планка, то ни в коем случае нельзя опускаться в плане отношения к профессии, самоотдачи, одержимости. Тогда будет и более высокое место в таблице. Нам нельзя успокаиваться», — приводит слова Ташуева Sport24.

Напомним, «Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету воронежской команды 19 очков в 15 играх. Следующий матч в рамках РПЛ команда Ташуева сыграет с «Рубином» в гостях, 26 ноября.