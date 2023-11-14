Рамсдейл: если попросить меня сосредоточиться на футболе в течение 90 минут, то мне конец

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Рамсдейл рассказал, что не может полностью концентрироваться на футболе во время игры.

«Если вы попросите меня сосредоточиться на футболе в течение 90 минут, то мне конец. Я не могу этого сделать. Вот почему я общаюсь с фанатами, и подпеваю им. Если кто-то меня оскорбляет, то я поворачиваюсь и немного отвечаю.

У меня бывают две-три минуты какого-то безумия в голове, а потом я сразу возвращаюсь к футболу. И потом снова 10-15 минут чистой концентрации. Следующее, о чём я думаю — скоро перерыв», — сказал Рамсдейл в интервью на YouTube-канале английской Премьер-лиги.

Напомним, 25-летний английский вратарь потерял место в основе «канониров» в начале сезона. С середины сентября основным голкипером «Арсенала» стал Давид Райя, арендованный у «Брентфорда».

В текущем сезоне Рамсдейл провёл за «Арсенал» семь матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.