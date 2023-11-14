Тренер «Родины» Артига: культура российских игроков роботизирована

Главный тренер «Родины» Франк Артига рассказал об особенностях российского футбола и российских футболистов.

«Что из опыта работы в «Ла Масии» я постарался перенести и адаптировать под российскую футбольную реальность? Очень много вещей — но начать хотелось бы с другого. Если говорить о культуре игроков, то она немного роботизирована, но мы потихоньку привыкли к этому. У них как будто мало свободы, чтобы продемонстрировать свой талант. Буду стараться делать всё возможное, чтобы они показывали свой талант, а не действовали как работы. Игроки не должны быть как роботы, не должны стесняться проявлять свои таланты», – приводит слова Артиги Metaratings.ru.

На данный момент «Родина» под руководством Артиги занимает восьмое место в Первой лиге. Команда набрала 24 очка за 18 туров.