Тренер «Родины»: нам хорошо платят, мы имеем социальное признание – нам в жизни повезло!

Главный тренер «Родины» Франк Артига рассказал о своём отношении к футболу.

«У нас на тренировках принято смеяться. Я не знаю, правда ли, что говорят о Жозепе Клотете и о его методах, но хочу сказать, что нам выпала уникальная возможность посвятить себя делу, которое нам нравится. Не у всех есть такая возможность. Есть футболисты – их не очень много, – одарённые талантом. Они играют в футбол, потому что они талантливы, но, думаю, что они не особо наслаждаются процессом. Но большая часть – это футболисты, которые обожают это дело. Также и тренеры.

Нам хорошо платят, мы имеем социальное признание – конечно, мы должны наслаждаться футболом, должны смеяться. Нам в жизни повезло! Для меня невозможно тренироваться и играть в футбол без удовольствия. Я вообще не люблю навязывать что-либо. Хочешь смеяться – смейся. Я стараюсь напоминать игрокам, тренерскому штабу, что мы все находимся на своём лучшем пути. Да, мне лично пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться здесь. Я вдали от семьи, скучаю по ним. Но мы всё равно должны быть благодарны за всё, что имеем», – приводит слова Артиги Metaratings.ru.