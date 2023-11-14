Спортивный директор «Баварии»: мы хотим, чтобы Дэвис остался в клубе на долгие годы

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о защитнике мюнхенской команды — Альфонсо Дэвисе. Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи о возможном переходе молодого игрока обороны в мадридский «Реал».

«Дэвис и мадридский «Реал» — это не моя зона ответственности. Я разговаривал с ним о наших глобальных планах и надеюсь, Альфонсо меня услышал.

Мы хотим, чтобы Дэвис остался с нами. И желательно на длительный срок. Это предмет наших переговоров», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Дэвис выступает за «Баварию» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о желании Дэвиса стать игроком мадридского «Реала».