Бессмертный: ждите титул «Динамо». Рекорды не важны, нам нужны трофеи!

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал об амбициях своей команды во второй части текущего сезона.

«Ждите титул (улыбается). Рекорды не важны, нужны трофеи – чемпионат или кубок. Мы каждый год за них боремся, и этот сезон не является исключением. В нынешнем году у нас сильный состав, хороший тренерский штаб. В этом плане мы ничем не отличаемся от «Краснодара» и «Зенита». Здесь всё зависит от того, кто как работает на тренировках и набирает очки с командами, [идущими] внизу таблицы. Кто выигрывает такие встречи, тот и становится чемпионом», — приводит слова Бессмертного «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московская команда набрала 25 очков после 15 туров и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на семь очков.