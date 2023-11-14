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Бессмертный: ждите титул «Динамо». Рекорды не важны, нам нужны трофеи!

Бессмертный: ждите титул «Динамо». Рекорды не важны, нам нужны трофеи!
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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал об амбициях своей команды во второй части текущего сезона.

«Ждите титул (улыбается). Рекорды не важны, нужны трофеи – чемпионат или кубок. Мы каждый год за них боремся, и этот сезон не является исключением. В нынешнем году у нас сильный состав, хороший тренерский штаб. В этом плане мы ничем не отличаемся от «Краснодара» и «Зенита». Здесь всё зависит от того, кто как работает на тренировках и набирает очки с командами, [идущими] внизу таблицы. Кто выигрывает такие встречи, тот и становится чемпионом», — приводит слова Бессмертного «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московская команда набрала 25 очков после 15 туров и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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