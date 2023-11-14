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Защитник «Динамо» Бессмертный: мы могли быть выше третьего места после первого круга

Защитник «Динамо» Бессмертный: мы могли быть выше третьего места после первого круга
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный подвёл итоги выступления бело-голубых в первой части сезона РПЛ.

«Третье место, конечно, приятно, но не могу сказать, что это неожиданный результат. Хотя мы потеряли много очков с командами из низа таблицы, поэтому могли быть даже выше.

Почему очки с аутсайдерами даются сложнее? Получается так, что весь матч мы играем хорошо, но на последних минутах пропускаем мячи. Над этим сейчас работаем: Марцел Личка на теориях объясняет нам, что надо делать, чтобы улучшить концентрацию в конце игр. В том числе это мы и отрабатываем. Всё остальное наработано в тренировочном процессе», — приводит слова Бессмертного «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московская команда набрала 25 очков после 15 туров и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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