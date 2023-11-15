Федерико Вальверде рассказал о том, как узнал об интересе мадридского «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился воспоминаниями о том, как узнал об интересе мадридского клуба и предложении переехать в Испанию.

«Я играл на чемпионате Южной Америки среди юношей до 17 лет в Парагвае. Я был на высоте, и на следующий день нам предстоял важный матч с Аргентиной. Я сидел в своем гостиничном номере, а мои родители жили в другой комнате. Мама позвонила мне и сказала: «Эй, иди к нам в номер. Здесь есть люди, которые хотят с тобой поговорить».

У нас был комендантский час, и мы не должны были покидать свои комнаты, поэтому я сказала: «Я не могу, мама. Мне нужно идти». И повесил трубку. Она перезвонила и сказала, что эти люди из мадридского «Реала». Буквально, я подумал, что она разыгрывает меня. Я бросился в комнату, чтобы посмотреть, что происходит, и, конечно, там были два парня, которых я никогда раньше не видел. У неё на глазах были слезы. Но она всегда плачет, поэтому я не знал, что и думать! Я говорю: «Мам, не сочти за неуважение...». Она ответила: «Феде. Заткнись. Послушай этих людей. У них для тебя хорошие новости».

Помню, я подумал, что эти люди, наверное, из «Пеньяроля». Я подумал, что они собираются заключить со мной новый контракт, и первой мыслью в моём шестнадцатилетнем мозгу было: Чёрт, может быть, я смогу купить новые хорошие бутсы Nike к матчу с Аргентиной. Может быть, я даже смогу купить PlayStation.

Ребята начали говорить на кастильском, а не на южноамериканском испанском, и я подумал: Ничего себе. Они не местные. Это что, правда? Они сказали мне: «Мы из мадридского «Реала». Мы верим, что ты можешь стать для нас звездой. Мы хотим, чтобы ты и твои родители переехали в Мадрид».

Я буквально выбежал из комнаты. Я кричал: «Где папа? Мне нужно сказать папе!». Я побежал в холл. Мой папа стоял и разговаривал с одним из других родителей, и я сказал: «Папа! Папа! Мадрид здесь! Они хотят подписать меня! Реал Мадрид хочет подписать меня!». Он посмотрел на меня так, будто я самый сумасшедший человек на свете. Он сказал: «В комнате? Что ты здесь делаешь? Поднимайся обратно, идиот!». Я побежал обратно в комнату, и, к счастью, ребята из Мадрида всё ещё были там, и всё это не было сном наяву.

Это был первый идеальный день в моей жизни. Потому что я видел, как были взволнованы мои родители. Моя мама плачет по любому поводу, но мой папа — это скала. Ему нужно очень много, чтобы проявить эмоции, но я увидел крошечную трещинку! Я увидел свет в его глазах, понимаете?», — сказал Вальверде в интервью The Players' Tribune.