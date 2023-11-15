Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос о целях на сезон

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о целях на текущий сезон.

«Сейчас клуб очень хорошо играет в футбол. Как говорит тренер нам и прессе, цель этого сезона — идти от матча к матчу, выкладываться на поле в каждом матче, потому что все игры разные. По-моему, сейчас самое важное — это как раз идти от игры к игре, полностью выкладываться в каждой встрече. Когда я приехал, то поговорил с тренером, но мы не разговаривали о будущем, а скорее, о ближайших днях. Чтобы хорошо тренироваться, полностью выкладываться на тренировках и играх, и думаю, что это очень важно — всегда отдаваться на 100 процентов. Для этого мы здесь и находимся, наслаждаемся футболом, и это самое прекрасное», — приводит слова Оласы пресс-служба «Краснодара».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний защитник провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России.