Оласа рассказал, что разговаривал со Смоловым перед переходом в «Краснодар»

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о знакомстве с российским нападающим Фёдором Смоловым.

«Он правда отличный парень. Мы встретились в «Сельте», в Испании, где он был шесть месяцев, он там правда хорошо показал себя. Мне кажется, в «Сельте», в Испании, он быстро адаптировался, у нас были очень хорошие отношения. Мы действительно хорошо общались и до сих пор немного поддерживаем контакт. До приезда сюда я поговорил с ним, он очень хорошо отзывался о клубе и очень высоко его оценил», — приводит слова Оласы пресс-служба «Краснодара».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Лукас Оласа провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России.