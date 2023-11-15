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Кафанов высказался об отказе вратаря «Лацио» Проведеля выступать за сборную России

Кафанов высказался об отказе вратаря «Лацио» Проведеля выступать за сборную России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об отказе голкипера итальянского «Лацио» Ивана Проведеля выступать за национальную команду.

«Я попросил руководство РФС найти контакты Проведеля. Но он отказался. Относимся к этому спокойно, понимаем ситуацию. Иван живёт в Италии, возможно, политическая ситуация подталкивает. Не осуждаю его», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

У 29-летнего голкипера русские корни по материнской линии. Ранее, в сентябре 2022 года, он был вызван в национальную команду Италии, но не сыграл ни одного матча.

В текущем сезоне Иван Проведель провёл 12 матчей в Серии А и четыре в Лиге чемпионов.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).

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