Кафанов высказался об отказе вратаря «Лацио» Проведеля выступать за сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об отказе голкипера итальянского «Лацио» Ивана Проведеля выступать за национальную команду.

«Я попросил руководство РФС найти контакты Проведеля. Но он отказался. Относимся к этому спокойно, понимаем ситуацию. Иван живёт в Италии, возможно, политическая ситуация подталкивает. Не осуждаю его», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

У 29-летнего голкипера русские корни по материнской линии. Ранее, в сентябре 2022 года, он был вызван в национальную команду Италии, но не сыграл ни одного матча.

В текущем сезоне Иван Проведель провёл 12 матчей в Серии А и четыре в Лиге чемпионов.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).