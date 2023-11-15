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Тренер вратарей сборной России Кафанов ответил, кто будет играть с Кубой

Тренер вратарей сборной России Кафанов ответил, кто будет играть с Кубой
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто будет играть в товарищеском матче с Кубой. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало игры — в 19:30 мск.

«Как бригада на этом сборе? Провели всего две тренировки. Первая была больше восстановительная. Сегодня была более цельная. Всё нормально — в рабочем режиме.

Лантратов быстро всё освоил. Артуру Нигматуллину было отправлено видео после вызова в сборную, где объяснялось, в каком направлении начинать атаку. Он приехал и был готов к этому.

Кто будет играть с Кубой? Это будет зависеть от разных факторов. От количества замен. Если будет неограниченное количество замен, то будет два вратаря. Скорее всего, с Кубой будет играть Сафонов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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