Валерий Карпин объяснил, почему не вызывает Бакаева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызывает Зелимхана Бакаева в национальную команду. Напомним, Бакаев на правах аренды выступает за ‎«Аль-Вахду» в ОАЭ.

«Бакаев? Если будет там себя проявлять, то будем думать. Следим за всеми. Лучше, чем было в «Зените»? По минутам — да. По его форме — сложно следить. Уровень сопротивления нужно тоже учитывать. Одно дело не играть в Италии и Франции, другое — в ОАЭ.

Кузяев и Головин на голову не выше. Посильные и побыстрее — да. Дозаявок больше не будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Кубы. Игра состоится в Волгограде.