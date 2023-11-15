Иванов: судьи из Саудовской Аравии с удовольствием приедут поработать в России

Арбитр МИР РПЛ Сергей Иванов поделился мнением о продолжении программы обмена судьями между российской и саудовской федерациями.

«Когда ждать дебюта аравийских рефери в чемпионате России — вопрос к руководителям. Я не видел договора о сотрудничестве, какие пункты в нём прописаны. Но не думаю, что это будет постоянная история, что каждый тур мы по одной игре будем обслуживать у них, а они – у нас. Скорее это какие-то единичные случаи обмена опытом. Я общался с парнем, который был моим ассистентом. Он был очень доволен, говорил: «Я бы с удовольствием ещё раз посетил Россию, посмотрел на ваш футбол. Мне интересен уровень, организация». Думаю, что и они с удовольствием приедут поработать у нас, и для нас, для общественности будет интересно оценить их уровень арбитража», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.