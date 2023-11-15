Олег Пашинин и Заур Хапов сыграют за «Локомотив» в матче легенд с ЦСКА

Бывшие игроки московского «Локомотива» Олег Пашинин и Заур Хапов сыграют за железнодорожников в Золотом ретроматче с ЦСКА, который пройдёт 19 ноября, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Хапов перебрался в «Локомотив» из владикавказской Алании зимой 2000 года. За шесть лет в команде голкипер сыграл за красно-зелёных пять матчей, в которых пропустил один мяч, а четыре игры отыграл «на ноль».

Пашинин является воспитанником железнодорожников, перейдя в основу из молодёжной команды зимой 1993 года. Всю карьеру провёл в московском клубе, однако один раз отдавался в японскую «Санфречче Хиросима» на полгода.

Центральный защитник сыграл за «Локомотив» 273 матча во всех турнирах, где отметился двумя мячами и двумя голевыми передачами. После окончания карьеры Пашинин находился в стане железнодорожников в должностях фитнес-тренера, ассистента тренера, тренера молодёжной команды и исполняющего обязанности главного тренера. На данный момент Олег является помощником главного тренера красно-зелёных. Также изначально Пашинин был заявлен на ретроматч в качестве помощника тренера команды Юрия Сёмина.

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