Корнаухов: по игре Головина можно наблюдать различия уровня футбола во Франции и РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Когда человек выступает во Франции и претендует на звание лучшего игрока французского чемпионата, наверное, это говорит о том, что это главный футболист сборной. По его игре мы можем судить, насколько уровень футбола в Европе, в частности во Франции, отличается от той пресловутой интенсивности, о которой говорят про российские клубы. Насколько быстрее он работает с мячом, мыслит, передвигается по полю.

Александр подтверждает свою состоятельность в конкурентоспособном чемпионате, где играет Мбаппе и другие звезды. Априори человек, который играет в стартовом составе, будет лидером и сборной России.

Он игрок атакующей группы, не всегда принципиально, играет он крайнего, центрального нападающего, крайнего полузащитника. Он знает тонкости перестроения в разных позициях, переключениях из обороны в атаку», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.