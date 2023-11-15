Бразильянка, работавшая на Неймара, хочет взыскать с футболиста € 368 тыс.

Мать четверых детей, работавшая на футболиста «Аль-Хиляля» Неймара, хочет взыскать с игрока € 368 тыс., сообщает RMC Sport.

Бразильянка заявила, что практически два года работала в пригороде Парижа нелегально. 35-летняя женщина утверждает, что ей приходилось находиться в «адских условиях», работая семь дней в неделю с января 2021 года по октябрь 2022 года, а также получая зарплату исключительно наличными.

Кроме того, ей приходилось работать за две недели до родов, а также не было оплаты сверхурочных, компенсации за медицинское обслуживание и оплачиваемого отпуска. Именно поэтому она требует с Неймара € 368 тыс. и хочет возбудить уголовное дело.

Напомним, этим летом бразильский игрок перебрался из «ПСЖ» в Саудовскую Аравию, где получил надрыв крестообразной связки.