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Ривалдо и сестра Неймара стали причастными к государственному перевороту в Бразилии

Ривалдо и сестра Неймара стали причастными к государственному перевороту в Бразилии
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Бывший футболист Ривалдо и сестра игрока «Аль-Хиляль» Неймара Рафаэлла Сантос стали причастными к государственному перевороту в Бразилии, сообщает Marca.

По информации источника, к беспорядкам и попыткам государственного переворота после победы президента Лулы да Силвы в Бразилии причастны бывший бразильский футболист Ривалдо и сестра Неймара Рафаэлла Сантос.

Прокуратура обвинила их в финансировании попыток государственного переворота. Беспорядки были направлены против победы Лулы да Силвы над Жаиром Болсонару. Ривалдо и Рафаэлла Сантос сейчас находятся в центре расследований Федеральной полиции, которая завела дело обо всём, что произошло 8 января, когда Лула да Силва стал президентом Бразилии после выборов.

Последователи Болсонару, бывшего президента Бразилии, массово мобилизовались. Эти мобилизации вызвали столкновения, беспорядки и аресты в стране. А когда у задержанных были взяты показания, они признались, что бывший нападающий «Барселоны» и сестра Неймара были среди людей, которые финансировали эти попытки государственного переворота.

Ривалдо обвиняют в том, что он пожертвовал на это дело почти € 10 тысяч, однако команда юристов опровергает эту версию, указывая, что он помог лишь € 380 «нуждающимся людям в храм». Что касается Рафаэллы Сантос, то её юридическая команда заявила, что она не отправляла никаких денег на демонстрации.

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