Тренер молодёжной сборной России прокомментировал победу над Беларусью U21

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров поделился впечатлениями от победы над Беларусью U21 в товарищеском матче. Россияне выиграли со счётом 3:1.

«Поле, в принципе, очень хорошее для такой погоды и для конца сезона, мы ожидали, что будет хуже, учитывая, что все поля уже избиты. Для таких погодных условий поле было шикарно подготовлено, поэтому только благодарность тем, кто это сделал. Что касается игры, то никогда не бывает такого, что всё получается, поэтому я остался доволен первым таймом в целом, кроме реализации моментов, во втором тайме, после того как соперник перестроился на другую расстановку, мы немного замешкались, появились некоторые проблемы в организации игры. Поэтому, конечно, второй тайм не совсем удался.

Доволен ли игрой после часа игры, когда вышла не основная обойма? Да, я остался доволен, что они продолжили гнуть эту линию, это привело ко второму и третьему мячам. Понятно, что конец сезона, игроки уже истощены, скажем так, немного не хотелось дожимать из них, они могли продолжить игру, но мы решили их поберечь и дать ребятам, которые очень хотели и рвались в бой, себя проявить. Этой 15-минуткой мы довольны тоже», — приводит слова Шабарова ТАСС.