Гол Карраско принёс Бельгии победу над Сербией в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Бельгии и Сербии. Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр Дэн Дрэф» в Лёвене, Бельгия. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Марианом Барбу из Румынии. Бельгия одержала победу со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на второй минуте матча, когда полузащитник бельгийской сборной Янник Феррейра Карраско поразил ворота Сербии.
Несмотря на поражение, сербы превзошли оппонента по количеству ударов в створ чужих ворот — 11:9. Арбитр вынужден был показать жёлтую карточку всего лишь один раз. Ею был удостоен защитник Сербии Милош Велькович.
У обеих национальных команд осталось по одному матчу в отборочном этапе на чемпионат Европы 2024 года. Бельгия сыграет с Азербайджаном в воскресенье, 19 ноября. Сборная Сербии примет у себя дома Болгарию в этот же день.
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