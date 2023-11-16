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Гол Карраско принёс Бельгии победу над Сербией в товарищеском матче

Гол Карраско принёс Бельгии победу над Сербией в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Бельгии и Сербии. Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр Дэн Дрэф» в Лёвене, Бельгия. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Марианом Барбу из Румынии. Бельгия одержала победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на второй минуте матча, когда полузащитник бельгийской сборной Янник Феррейра Карраско поразил ворота Сербии.

Несмотря на поражение, сербы превзошли оппонента по количеству ударов в створ чужих ворот — 11:9. Арбитр вынужден был показать жёлтую карточку всего лишь один раз. Ею был удостоен защитник Сербии Милош Велькович.

У обеих национальных команд осталось по одному матчу в отборочном этапе на чемпионат Европы 2024 года. Бельгия сыграет с Азербайджаном в воскресенье, 19 ноября. Сборная Сербии примет у себя дома Болгарию в этот же день.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
15 ноября 2023, среда. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 0
Сербия
1:0 Карраско – 2'    
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