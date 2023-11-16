Хавбек «Рубина» Безруков: уход Карпина будет большой потерей для всего чемпионата

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Достоин ли Карпин быть тренером сборной? Да, достоин. Я, конечно, не со всеми тренерами сборной поработал. Со Слуцким вот, я тогда многое переосмыслил. Многое ли потеряет российский футбол, если Карпин вдруг покинет «Ростов» и сборную? Думаю, это будет большая потеря для всего чемпионата России. Тактика «Ростова» мне импонирует, потому что Карпин пробует новые методы и стили игры, а этого российскому футболу будет не хватать. Также он очень сильно влияет на развитие молодёжи», — приводит слова Безрукова «РИА Новости Спорт».

Карпин занимает должность главного тренера сборной России с 2021 года. С 2017 года по настоящее время он также тренирует «Ростов».