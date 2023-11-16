Рыжиков: я был опечален вылетом «Рубина» из РПЛ. Хорошо, что за сезон вылезли

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своих эмоциях после вылета казанского клуба в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022.

«Я был опечален. Было очень грустно. Но хорошо всё, что хорошо кончается. «Рубин» в первый же сезон вылез и сейчас радует болельщиков игрой», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, «Рубин» вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) после 19 сезонов в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Команда Леонида Слуцкого драматично уступила «Уфе» в заключительном матче чемпионата России со счётом 1:2 и заняла 15-е место в турнирной таблице по итогам сезона-2021/2022.

Стоит отметить, что «Рубин» не реализовал пенальти на 90+13-й минуте матча с «Уфой» — это стоило команде места в РПЛ.