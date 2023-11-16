«Забейте в интернете: Рыжиков, гол в Нальчике». Где теперь вратарь «золотого» «Рубина»

Вратарь Рыжиков был одним из главных героев «золотого» «Рубина» конца 2000-х и оставил заметный след в РПЛ, но после завершения карьеры пропал из виду. В интервью «Чемпионату» Сергей рассказал о своей новой жизни и вспомнил игровое прошлое.

Где сейчас Сергей Рыжиков

— Неполный год в тамбовском «Спартаке» — опыт со знаком плюс?

— Однозначно. Во-первых, это моя первая работа в качестве главного тренера. Во-вторых, 11 месяцев — это нормально так поработал (смеётся). Я приобрёл неоценимый опыт, который мне обязательно пригодится. Благодарен за него спортивному директору «Спартака». К сожалению, 11 месяцев — это не так много. Но всё, что ни делается, — к лучшему.

«Меня убрали из «Красавы», когда я не ожидал. Так же неожиданно сняли в Тамбове»

— Что успели почерпнуть для себя?

— Я ещё раз убедился, что одной из самых важных составляющих для тренера является коммуникация. Коммуникация не только с игроками, но и с руководством клуба, с болельщиками. Плюс тренер — это публичное лицо, которое должно всегда следить за своим поведением, словами и эмоциями.

Я это понял именно в работе. За тобой следят и игроки в хорошем смысле слова, и руководство, и работники клуба, и болельщики, и СМИ. Поэтому нужно вести себя подобающе. Я старался так и поступать. Но всё равно у меня была одна красная карточка, несколько жёлтых. Так что есть над чем работать. Хотелось бы лучше скрывать свои эмоции и не давать им овладевать тобой.

— А что не получилось?

— Это лучше спросить у руководства или ребят. У меня и тренерского штаба был план — немного поменять тренировочный процесс, сделать акцент на другие вещи. У нас было пять игр: две выиграли, две сыграли вничью, одну проиграли. Я честно выполнял свою работу, старался и отдавал все силы команде и городу. Пусть меня судят болельщики: что получилось, что нет. Я сделал для себя выводы, но это не для общего тиража.

Сергей Рыжиков Фото: ФК «Спартак» Тамбов

— Что сейчас из себя представляет Вторая лига?

— Мне было грех жаловаться в «Спартаке». У клуба есть региональная академия футбола с тремя полями. Да, может быть, они уже старенькие и нужно перестилать газон. Но они нормального качества. Например, когда играли в Рязани, там поле было гораздо хуже. У нас был нормальный стадион для Второй лиги с натуральным газоном. Естественное поле выдержало все наши тренировки и игры. Здесь нужно сказать отдельное спасибо агроному Сергею Ивановичу, который бился за него из последних сил, а также спортивному директору Снеткову Алексею Викторовичу. В команде было питание, квартирные, врач. Конечно, совершенству нет предела, но в реалиях Второй лиги всё было нормально.

Чего у нас не было, так это своего транспорта. Если бы, например, губернатор области или какой-нибудь меценат подарил клубу автобус — было бы шикарно. Мы ездили на нормальных автобусах. Но когда есть свой — с эмблемой, своим водителем — это совсем другие ощущения. В остальном у нас было всё. С каждым месяцем всё только улучшалось.

— Талантливой молодёжи в лиге ощутимо меньше, чем было в вашей молодости?

— Мне тяжело об этом судить, потому что в своей молодости я был игроком и смотрел на всё с другой стороны. Являясь тренером, могу сказать, что есть ребята, на которых стоит обращать внимание, смотреть и о которых нужно наводить справки.

Командам Первой лиги обязательно нужно устраивать селекционный сбор для просмотра игроков из Второй лиги. Думаю, Андрей Викторович Талалаев организует нечто подобное в «Химках». Нужно приглашать ребят, потому что они стремятся вырваться в более высшие дивизионы. В Тамбове есть парни, которые при соответствующем отношении к делу могут вырасти в футболистов для хороших команд.

— Работа тренером — это больший стресс, чем игра в воротах?

— Я вернусь к началу нашего разговора. Нужно больше владеть эмоциями. В воротах можно поорать, потому что не каждый твой всплеск будет караться карточкой. В воротах можно выплеснуть негатив через сейв, подсказ партнёрам.

Тренер должен наблюдать не только за мячиком и своей командой, но и видеть, какие изменения делает команда соперника. Нужно вносить корректировки, понимать, что у нас получается или не получается. Я бы поровну разделил уровень стресса, но тренер в меньшей мере может выплёскивать свои эмоции во время игры. По моему мнению, тренер и не должен это делать. Он должен с холодной головой сидеть или стоять и анализировать происходящее, доступно доносить информацию до своей команды.

Тренеру тяжелее, но вратарская ноша тоже нелёгкая (смеётся). Нервный стресс тренера также зависит от того, что его можно убрать в любую минуту. Меня так убрали из «Красавы», когда я не ожидал. Так же неожиданно сняли в Тамбове. Я пока учусь. Это часть профессии.

Сергей Рыжиков Фото: Роман Кручинин, «Чемпионат»

— По мнению Александра Бородюка, тренеру уже при подписании контракта с клубом нужно держать собранный чемодан.

— У Генриховича, думаю, опыт побогаче. У него нет тех «розовых очков», какие пока что есть у меня. Я ещё разбираю свой чемодан (смеётся). Любой опыт всё равно пригодится.

— Как оцените свой период в «Красаве»?

— Там у меня был первый сбор команды в качестве главного тренера. Классное время! Я собрал тренерский штаб, с которым хочу работать в дальнейшем. Узнал людей. Это тоже положительный опыт. Если учесть, как развивалась ситуация, я только рад, что этот опыт закончился.

— Вы говорили, что не согласны с версией вашей отставки от Евгения Савина. Излóжите свою?

— Всё есть в моей книге «Вратарь из народа», которой я занялся с подачи Максима Михалко. У кого есть желание, пусть покупают — там всё расписано в подробностях. Боюсь, нашего интервью не хватит, чтобы рассказать эту историю.

«За два с половиной года ни разу не играл в футбол. Наигрался»

— Как изменилась ваша жизнь после завершения карьеры игрока?

— Я стал больше времени проводить дома. Целый год был дома. Мы написали книгу. Не у каждого футболиста есть книга. Надеюсь, это будет кому-нибудь интересно и поможет в трудностях. Но я всё время был в теме, болел футболом и готовил себя.

Самое интересное, что за эти два с половиной года я ни разу не играл в футбол. Если честно, мне даже не хочется и не тянет. Моя супруга сказала: «Серёжа, ты просто наигрался». Может быть, так и есть. Я занимаюсь спортом: плаваю, хожу в тренажёрный зал, но в футбол не играю. Глобально жизнь никак не изменилась — просто стало меньше спорта.

Сергей Рыжиков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Заканчивая карьеру игрока, уже думали о том, чтобы стать тренером?

— Году в 2015-м я начал задумываться об этом. Когда был набор в группу, посоветовался с супругой и принял решение, что нужно записываться и ждать приглашения. Отучился, получил категорию «А».

Чемпионат России в 2000-2010-х и сейчас

«По индивидуальностям раньше было интереснее»

— Можете сравнить нынешнюю РПЛ с той, в которой играли вы?

— Когда я играл, в нашем чемпионате было побольше ярких личностей. Может быть, сейчас не хватает разнообразия в борьбе за чемпионство. Но появились такие команды, как «Балтика» и «Крылья Советов», которые перестала быть той командой, что то вылетает, то не вылетает.

У нас появилась прекрасная инфраструктура, стадионы. Стало меньше болельщиков из-за Fan ID, но, думаю, всё нормализуется. Однако раньше уровень лиги был чуть серьёзнее. Я не люблю давать оценки и рассказывать, что сейчас ребята ходят и забор охраняют. В нынешнем чемпионате тоже тяжело играть. В любой лиге любая команда хочет выиграть.

Просто раньше были яркие легионеры в каждом клубе: в «Амкаре» — Пеев, в «Москве» — Бракамонте, в «Ростове» — наш молдаванин Гацкан. В ЦСКА вообще была россыпь, как и в «Спартаке». В «Зените», «Рубине», «Локомотиве» — то же самое. По индивидуальностям раньше было интереснее.

Сергей Рыжиков Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Было ощущение, что играете в топовом чемпионате Европы?

— Я вообще не задумывался об этом. Просто получал кайф от нахождения в «Рубине» и в высшей лиге. Я делал свою работу, которую любил, и наслаждался этими моментами. Выходил и боролся, чтобы в мои ворота не залетали мячи.

— Помните свои эмоции, когда «Рубин» вылетел в Первую лигу?

— Я был опечален. Было очень грустно. Но хорошо всё, что хорошо кончается. «Рубин» в первый же сезоне вылез и сейчас радует болельщиков игрой.

— Какие эмоции вызывает нынешний «Рубин»?

— У меня был простой в сентябре после увольнения из «Спартака». Я напросился походить недельку посмотреть тренировки «Рубина», посещал игры. В этом отрезке сходил на все домашние матчи. Думаю, Рахимов знает, что делает. По тому тренировочному процессу, что я видел, кажется, что «Рубин» сделал правильный выбор тренера. У них всё будет хорошо.

«Рубин», Бердыев, «Барселона»

«Вы «Барселону» обыграли, а сидите молча!»

— Бердыев — главный тренер в вашей карьере?

— Наверное, не главный. Он один из лучших. Главный тренер для меня — это Смертин, потому что он в меня поверил, когда пригласил в дубль. Он дал мне пинок, а я понял, что всё зависит от меня. Я считаю его, Кафанова Виталия Витальевича и двух моих первых тренеров главнее, чем Курбан Бекиевич. Но футбольные знания и понимание футбола, отношение к делу, собирание команды — это Курбан Бекиевич.

Курбан Бердыев Фото: ФК «Рубин»

— Какой человек Бердыев?

— Я его знаю как тренера, который может сказать так, что сразу становится всё понятно. Чтобы оценивать его как человека, нужно выпить не одну бутылку водки (смеётся). Что касается его хмурости, то он может и пошутить, и потанцевать, как в чемпионской раздевалке. Все человеческие чувства всегда были с ним — просто он их скрывает. Курбан Бекиевич умеет поставить себя так, как он сам хочет. Он обычный человек и великолепный тренер.

— Каким было становление «золотого» «Рубина»?

— Его построили два человека — Сайманов и Бердыев. Курбан Бекиевич составил список игроков, из которых намеревался сделать костяк команды, чтобы пошуметь в лиге. А Сайманов собирал и объединял эту команду. Наши победы шли по накатанной. Да, были пробуксовки, но в один момент мы поняли, что можем. Тренер нас поддерживал и подстёгивал.

— Победа над «Барселоной» — лучший матч в карьере?

— Совершенно точно нет. Это лучший матч в плане командной игры. То, о чём нас просили тренеры, мы сделали на отлично.

— Что происходило в команде после победы над «Барсой»?

— Ничего особенного. Мы пришли уставшие в раздевалку. Тренер был на пресс-конференции, потом заходит, а мы сидим все в тишине. Курбан Бекиевич говорит: «Вы «Барселону» обыграли, а сидите молча!» Просто было очень тяжело после игры и физически, и эмоционально.

«Барселона» — «Рубин» Фото: PA Images via Getty Images

— Какой же матч был лучшим?

— Игра в Раменском с «Сатурном», когда мы выиграли 5:0. Домингес забил три — его признали лучшим игроком, а не меня (смеётся)!

«Божович сказал: завтра сфотографируйте таблицу»

— Каким запомнился Божович?

— Хороший мужик и тренер. У меня с Миодрагом связаны только положительные эмоции. Конечно, жаль, что в «Крыльях» мы не выполнили задачу на второй год — вылетели из РПЛ. Но за полтора года работы с ним могу сказать ему только огромное спасибо. Я многое узнал и понял. У него свой подход. Ребятам было тяжеловато в тренировочном процессе по ходу сезона. На сборах он мог дать выходной мне или Димке Комбарову — тем, кто постарше. Надеюсь, мы ещё встретимся с Божовичем.

— Забавные случаи наверняка с Миодрагом были?

— В 1-м туре второго сезона с «Крыльями» мы вчистую обыграли ЦСКА со счётом 2:0. После игры он заходит в раздевалку и говорит: «Ребята, всем спасибо! Завтра посмотрите таблицу — мы там будем на первом месте. Можете сфотографировать». Мы посмеялись.

— Верите, что «Краснодар» сможет повторить прорыв «Рубина»-2008?

— Не хочу быть голословным. Я хочу, чтобы в нашем чемпионате было больше конкурентных матчей. Пусть победит сильнейший. Если на данном этапе «Краснодар» идёт первым, то пусть там продержится. «Зенит» на втором — пускай догоняет. «Рубин» пусть догоняет. Посмотрим в мае, догонят или нет.

— «Зенит» ослаб после прошлого сезона?

— По результату — да. По тому, что происходит в команде — я не знаю. Малком был звездой нашего чемпионата и не затерялся бы в любой команде мира. Он был лучшим игроком не то что «Зенита», но и всей лиги. Однако «Зенит» всё равно набирает очки и близок к «Краснодару». Думаю, у Сергея Богдановича всё получится. «Зенит» нельзя списывать со счетов ни в коем случае.

Лучшие вратари современной РПЛ

«Как можно было такой гол пропустить?! Включили с женой повтор и смеялись все вместе»

— Вратарь — по-прежнему половина команды?

— Теперь для меня тренер — половина команды (смеётся). Вратарь — это одна из важнейших линий команды.

— Какой пропущенный гол вспоминаете со смехом?

— Забейте в интернете — мне с 78 метров прилетело от Нальчика. Я приехал домой, мы включили с женой повтор и смеялись все вместе. Как можно было такой гол пропустить?!

— Кто лучший вратарь в России на данный момент?

— Стабильно марку держит Игорёк Акинфеев. Сафонов, Помазун, Лантратов, Дюпин тоже демонстрируют высокий уровень. Есть ещё Шунин, Шелия, Беленов, Нигматуллин, Песьяков. В каждой команде есть хороший вратарь. В России много сильных голкиперов. Сказать, чтобы кто-то выделялся, как Игорь в лучшие годы, я не могу. На первую строчку в этом сезоне можно поставить Сафонова — по качеству его игры и месту «Краснодара» в таблице.

— В ваше время было реально конкурировать с Акинфеевым?

— Нет.

Акинфеев и Рыжиков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Настолько высокий уровень?

— Думаю, да.

— Не обидно, что не получили реальный шанс проявить себя в сборной?

— Не скажу, что было обидно. Я сторонник предъявлять первые претензии к себе. Если я не сыграл, значит, не было суждено и не заслужил. Извините, но и конкуренты были шикарными — Акинфеев, Малафеев, Габулов, Лодыгин.

И Юра, и Габулов, и Малафеев, и Акинфеев начинали совсем молодыми. Газзаев поставил Габулова за «Аланию» в каком возрасте? А я только начал в 28. Мне нужно было немного расшевелиться. Наверное, у них было чуть больше таланта.

— Вы, как ван дер Сар, раскрылись поздно?

— Нет, наверное, не надо (смеётся). До ван дер Сара мне как до Москвы пешком.

— Сборная России первой половины 2010-х реализовала свой потенциал в полной мере?

— Конечно, нет. Непопадание в ЮАР в 2010-м, немного подкосило. На Евро-2012 обидно проиграли Греции. То поколение футболистов было достойно большего. Хотя, наверное, что заслужили, то и получили. Сами виноваты.

— Видите смысл в матчах сборных в нынешних реалиях?

— Смысл по-любому есть. Это же сборная. Это люди, которые представляют наш флаг, гимн и страну. Сыграли хороший матч с Камеруном. Матчи нужны. Другой вопрос — как относиться к этим матчам? Мне интересно посмотреть на наших ребят в сборной и как болельщику, и как специалисту… Специалисту в кавычках.

— Вы очень критичны по отношению к себе.

— Только так и надо.

— Какие цели в качестве тренера перед собой ставите?

— Самые грандиозные. А какие грандиозные цели у начинающего тренера — это решать вам.

— Мечтаете вернуться в «Рубин»?

— Время покажет. «Рубин» для меня не пустой звук. Это клуб РПЛ, в котором мне было бы интересно поработать в будущем. Когда получу лицензию PRO UEFA, приобрету опыт и пойму, что могу дать что-то команде и в новом качестве.