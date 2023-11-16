Андрей Мостовой — о переходе Кузяева в «Гавр»: Далер — огромный пример

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой назвал переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр» показательным примером.

«Он — огромный пример. Хорошо с ним общаюсь, слышал про переговоры его. У него три года назад была ситуация, похожая на мою. Тогда не сложилось, он отыграл в «Зените», стал чемпионом и сейчас ушёл. Далер — огромный молодец. У него была мечта, всегда о ней говорил. В России он поднял все трофеи. Заработал. Слышал ли мнение Андрея Аршавина? Читал мнение отца Далера. Есть сейчас и фактор европейских кубков, их у нас нет сейчас», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Далер Кузяев перебрался в «Гавр» минувшим летом. По состоянию на сегодняшний день 30-летний полузащитник провёл за французскую команду 12 матчей в рамках внутреннего первенства и забил два гола. «Гавр» после 12 туров чемпионата Франции располагается на седьмом месте в турнирной таблице.