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Семак: я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому

Семак: я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова футболиста своей команды Андрея Мостового, который рассказал, что у него было предложение из Франции.

«Я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому, но я не удивлён — он очень хороший и перспективный футболист», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее Мостовой признавался, что мечтает о переезде в европейский чемпионат. Также Андрей рассказывал, что в его контракте с «Зенитом» есть пункт, который позволяет при определённых условиях перейти в зарубежный клуб. Позже футболист рассказал, что минувшим летом у него было предложение из чемпионата Франции, но сделка не состоялась по финансовым причинам.

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