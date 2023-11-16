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Рыжиков: чтобы оценивать Бердыева как человека, нужно выпить не одну бутылку водки

Рыжиков: чтобы оценивать Бердыева как человека, нужно выпить не одну бутылку водки
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков охарактеризовал человеческие качества Курбана Бердыева. По словам Рыжикова, чтобы оценивать Бердыева как человека, нужно выпить не одну бутылку водки.

«Я его знаю как тренера, который может сказать так, что сразу становится всё понятно. Чтобы оценивать его как человека, нужно выпить не одну бутылку водки (смеётся). Что касается его хмурости, то он может и пошутить, потанцевать, как в чемпионской раздевалке. Все человеческие чувства всегда были с ним — просто он их скрывает. Курбан Бекиевич умеет поставить себя так, как он сам хочет. Он обычный человек и великолепный тренер», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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