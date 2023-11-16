Защитник «Байера» Гримальдо: интерес со стороны «Реала»? Я счастлив в Леверкузене

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо высказался об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Реал» — один из лучших клубов в мире, если не самый лучший. Все игроки мечтали бы перейти туда. Но на данный момент я очень счастлив в Леверкузене. Здесь здорово!

Прекрасно понимаю, почему «Барса» не подписала меня в качестве свободного агента прошлым летом. Их состав добротно укомплектован левыми защитниками», — приводит слова Гримальдо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гримальдо является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от U16 до «Барселоны Б». К «Байеру» 28-летний футболист присоединился, перейдя из «Бенфики» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт Гримальдо с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 25 млн.

В нынешнем сезоне Гримальдо провёл 17 матчей, забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач. После 11 туров «Байер» занимает первое место в Бундеслиге с 31 очком. На второй строчке расположилась «Бавария» (29 очков).